Marius Sumudica a rabufnit dupa ce a ajuns pe locul 4 in Turcia! "Cand am ajuns prima data aici, unii ma criticau!" Mesaj direct catre contestatari

Gaziantep s-a impus cu 1-0 in fata lui Denizlispor, iar la finalul partidei Sumudica a transmis un mesaj celor care il critica.

Sezonul trecut, Gaziantep, echipa antrenata de Marius Sumudica, s-a impus tot 1-0 in fata lui Denizlispor, iar presa din Turcia a speculat ideea ca antrenorul roman a incercat sa isi ajute in lupta pentru salvarea de la retrogradare fosta echipa, Kayserispor. Pandemia a coronavirus i-a facut pe conducatorii fotbalului turc sa schimbe formatul campionatului, astfel ca nicio echipa nu a retrogradat. Fostul antrenor de Astra nu a ratat ocazia sa vorbeasca despre aceste zvonuri.

"Cand am ajuns prima data aici, unii jurnalisti ma criticau. Doar echipa mea joaca cu un sistem 3-5-2 in campionat acum. Cu acest sistem, suntem pe locul 4. Le urez succes celor de la Denizlispor in urmatoarele meciuri. Dupa ce am castigat aici sezonul trecut, s-a crezut ca am ajutat alte echipe, au aparut astfel de zvonuri, dar dupa acel meci am batut celelalte echipe din zona retrogradarii atat acasa, cat si in deplasare.

Despre prestatia echipei, antrenor a spus: „Avem doua victorii consecutive. Nu le-am dat multe sanse, nu le-am oferit oportunitati. Cred ca am jucat foarte bine din punct de vedere tactic. Imi felicit jucatorii, au inteles ce astept de la ei si acest lucru s-a reflectat in teren.

Avem o zi sa ne bucuram de victorie. Avem un meci de cupa in fata noastra, o sa-mi pregatesc echipa pentru el. Apoi avem o partida cu Malatyaspor acasa. Sa vedem ce se va intampla", a declarat Sumi, citat de Olay.

Dupa aceasta victorie, Gaziantep a uract pe locul 4 in Turcia, dar poate sa coboare mai multe locuri in clasament, in functie de ce rezultate se vor inregistra pana la finalul rundei.

Tweet Turcia Gaziantep sumudica Citeste si: