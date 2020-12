Coltescu nu a fost singurul acuzat! Alte momente de rasism care s-au petrecut in Europa in ultimii cinci ani!

Brigada romana de arbitri de la meciul PSG-Istanbul BB a fost acuzata de rasism la adresa antrenorului secund al turcilor, Webo.

Acest moment nu este o premiera in fotbalul mondial, avand in vedere ca in ultimii cinci au avut loc ani mai multe incidente rasiste la meciurile din cupele europene.

1. In februarie 2015, la un meci de Champions League, fanii lui Chelsea au impins un pasager de culoare, in statia de metrou Richelieu-Drouot din Paris, inainte de a face scandari rasiste. Lumea fotbalului a ramas socata atunci, iar cei trei suporteri au fost suspendati pe viata.

2. In septembrie 2016, UEFA a deschis o ancheta dupa scandarile rasiste ale fanilor lui Legia Varsovia, in timpul unei partide din Champions League impotriva lui Dortmund. Clubul polonez a primit o amenda usturatoare, de aproximativ 80 de mii de euro si o suspendare a terenului de o etapa.

3. In octombrie 2017, la partida dintre Roma si Chelsea, Antonio Rudiger i-a acuzat pe fanii echipei gazda de scandari rasiste, spunand ca acestia scoteau intentionat sunete de maimuta. Acest caz nu a fost cercetat de catre UEFA.

4. In martie 2018, Zenit Saint Petersburg a primit una dintre cele mai drastice sanctiuni dupa ce fanii echipei au avut scandari rasiste la adresa jucatorilor de la RB Leipzig. Clubul rus a jucat in sezonul urmator al cupelor europene doar cu portile inchise si a primit o amenda de 50.000 de euro.

5. Tot in anul 2018 si Olympique Marseille a avut mari probleme cu privire la comportamentul rasist al fanilor. Clubul a fost initial sanctionat dupa o partida de acasa cu TSKA Moscova, primind doua etape de suspendare. La finala Europa League contra lui Atletico, unul din fanii echipei a pregatit un banner cu tenta rasista.

Si rivalii de la Olimpyque Lyon au fost implicati in astfel de situatii, un fan al echipei fiind gasit vinovat dupa un salut nazist in timpul unui meci din Champions League impotriva lui Manchester City. El a primit o suspendare pe viata.

6. In iulie 2019, echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Ranger, a disputat o partida contra St. Joseph din Gibraltar. Fanii scotieni au avut scandari rasiste, iar UEFA a decis sa le suspende terenul. In acelasi an, in grupa CFR-ului de Europa League, ultrasii lui Lazio au fost acuzat de rasism in timpul unei partide cu Rennes, iar clubul a primit atunci doar o amenda si inchiderea partiala a unor sectoare din stadion.