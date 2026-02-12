Roș-albaștrii au nevoie de întăriri pentru a forța intrarea în play-off în ultimele meciuri din sezonul regulat.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii ar putea să primească ajutor de la un jucător pe care nu l-au luat deloc în calcul până acum.

Revenire miraculoasă la FCSB: „Înapoi în curând”

Este vorba despre Mihai Popescu, care s-a accidentat grav în luna octombrie a anului trecut, într-un meci al României cu Austria din calificările pentru Campionatul Mondial din 2026.

Fundașul de 32 de ani a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și sezonul părea încheiat pentru el la acel moment.

Cu toate acestea, Mihai Popescu a avut o recuperare miraculoasă, după cum a dezvăluit MM Stoica, și a postat recent un mesaj prin care a anunțat că revenirea sa pe teren este iminentă

„Înapoi în curând”, a transmis fotbalistul de la FCSB printr-un story pe Instagram, alături de o poză cu el îmbrăcat în echipamentul de antrenament la FCSB-ului.

Gigi Becali a anunțat vrea să îi prelungească înțelegerea fundașului central, după ce în urma accidentării anunțase că va renunța la el.

Transferat la FCSB în septembrie 2024 de la Farul Constanța, în schimbul a 250.000 de euro, Mihai Popescu devenise om de bază în angrenajul echipei. Până la accidentarea din preliminariile pentru Campionatul Mondial, fundașul central a adunat 58 de prezențe în tricoul roș-albastru.

Gigi Becali era convins că Mihai Popescu nu va mai juca la FCSB

În octombrie, după ce Mihai Popescu se accidenta grav la partida România - Austria 1-0, Gigi Becali era ferm convins că stoperul nu va mai juca pentru FCSB.

"La Mihai Popescu o să dureze până revine. Cred că 5-6 luni. Revine la altă echipă. Îi expiră contractul. Păi, ce să mai fac cu el, dacă e accidenta?", declara Becali, în urmă cu aproximativ 4 luni.