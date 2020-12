"Am fost facut roman-tigan!" Pancu a comentat despre scandalul de rasism de la Paris! Ce a declarat despre conflictul pe care l-a avut cu Andrei Cristea

Poli Iasi-Academica Clinceni este miercuri de la ora 15:00, in etapa a 14-a a Ligii 1.

Antrenorul celor de la Poli Iasi, Daniel Pancu, a comentat luni la conferinta de presa de dinaintea partidei cu Clinceni, despre conflictul in care a fost implicat Sebastian Coltescu in partida din Liga Campionilor dintre PSG-Basaksehir.

Daniel Pancu, care a evoluat in cariera de fotbalist in Turcia la Besiktas (2002-2006) si Bursaspor (2006-2007), a dezvaluit faptul ca peste tot unde a fost in strainatate a fost facut "roman-tigan", dar in spirit de gluma si nicidecum intr-un mod jignitor.

"Peste tot unde am jucat in strainatate am fost facut roman-tigan. Era insa o gluma, un alint si nicidecum nu era spus pe un ton jignitor", a declarat Daniel Pancu la conferinta de presa.

Cat despre conflictul pe care antrenorul l-a avut cu Andrei Cristea, acesta a declarat ca orgoliile au fost puse deoparte, iar atacantul este pregatit sa dea totul pentru ca Iasiul sa-si revina la o forma mai buna.

"Toti facem greseli. Numai cine nu munceste, nu greseste! Important este ca suntem uniti si decisi sa scoatem echipa din aceasta situatie de criza. Eu nu am avut nicio problema cu Andrei. E normal, jucatorii cu mare valoare, cu mare experienta sunt si mai capriciosi. Asa am fost si eu! Important este sa dorim binele echipei si suntem gata sa aparam emblema Politehnicii Iasi!", a adaugat Daniel Pancu.