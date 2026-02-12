NEWS ALERT „Cutremur“ în Qatar! Coman își face bagajele: „Consecințe inevitabile, capete căzute“

„Cutremur“ în Qatar! Coman își face bagajele: „Consecințe inevitabile, capete căzute“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Al doilea cel mai dur eșec din istoria clubului Al-Gharafa va fi decontat de antrenorul Pedro Martins și de stranierii din lot.

TAGS:
Florinel ComanQatarAl-Gharafaromanii din zona araba
Din articol

Arabii plătesc bine, dar au și pretenții pe măsură! Și toleranța lor pentru niște dezastre istorice e zero. Ceea ce s-a întâmplat, marți, în Liga Campionilor Asiei, în meciul Al-Ittihad – Al-Gharafa, scor 7-0, a declanșat starea de alertă la echipa din Qatar, strivită și umilită pe teren.

Potrivit jurnalistului Najm al-Din Darwish, acest eșec a fost al doilea cel mai mare din istoria „leoparzilor“, în Champions League. După un 2-8 cu Shabab Al-Ahli (Emirate), în 2022. Cu precizarea că atunci Al-Gharafa a încasat un gol mai mult ca acum, însă a pierdut, totuși, la o diferență mai mică de scor!

Pornind de aici, jurnalistul arab a dezvăluit că partida de la mijlocul săptămânii, de la Jeddah, va declanșa o serie de schimbări majore, la Al-Gharafa, la finalul acestui sezon. Pe scurt: va urma o remaniere masivă a lotului și cei care deja își fac bagajele sunt antrenorul Pedro Martins și stranierii săi din cadrul lotului.

„Trebuie să fie trași la răspundere, astfel încât clubul să-și salveze reputația“

În cadrul unui articol intitulat „Cutremur și capetele care vor cădea“, Najm al-Din Darwish a remarcat, în primul rând, furia suporterilor Al-Gharafa, exprimată mai ales pe rețelele de socializare, în ultimele ore.

Acest 0-7 cu Al-Ittihad n-a fost o simplă înfrângere. A fost un rezultat care a zguduit tot clubul. Și a declanșat un val uriaș de critici care, în primul rând, vizează antrenorul Pedro Martins și jucătorii străini din lot. Ei sunt considerați principalii vinovați pentru prăbușirea echipei, în ultimele săptămâni. Acest <<cutremur>> va avea consecințe grave pentru jucătorii aduși din străinătate care ar fi trebuit să facă diferența pe teren. Comunitatea fotbalistică din Qatar e de părere că acești jucători trebuie trași la răspundere prin luarea unor măsuri concrete, astfel încât clubul Al-Gharafa să-și salveze reputația și să depășească această criză“, a notat Najm al-Din Darwish.

Și, având în vedere că Florinel Coman e al doilea stranier cu cele mai slabe cifre ofensive din lotul actual – doar Alvaro Djalo din Guineea-Bissau e sub el – e clar că românul e vizat de „revoluția“ care se anunță, la finalul sezonului, la Al-Gharafa. În plus, marți, în timpul „măcelului“ din Champions League, Coman a fost chiar primul jucător scos de pe teren! Doar el a fost schimbat, la pauză, la 2-0 pentru Al-Ittihad, de către antrenorul Pedro Martins (foto, jos).

Rezultatele care au umplut paharul răbdării

În continuarea articolului, autorul a notat că șefii lui Al-Gharafa s-au convins deja că echipa actuală trebuie să fie schimbată din temelii, la capătul acestei campanii.

În ultimele săptămâni, Al-Gharafa a pierdut tot! Până la eșecul dur din Champions League, a fost înfrângerea din Supercupa Qatar / Emiratelor, eșecul cu Al-Sadd în campionat, care a însemnat pierderea primului loc, și apoi încă o înfrângere în campionat, cu Al-Sailiya. În acest context, înfrângerea cu Al-Ittihad din Champions League doar a declanșat starea de alertă și a convins conducerea că e timpul unor schimbări masive, în vară. Așadar, jucătorii străini vor pleca, la finalul acestui sezon, soartă pe care o va avea, aproape sigur, și antrenorul portughez. Demiterea lui Pedro Martins n-a fost oficializată de acum, după 0-7 cu Al-Ittihad, pentru că unii oameni din conducerea clubului au insistat că trebuie evitată o decizie luată la nervi. În plus, pentru Al-Gharafa urmează meciul cu Al-Kharitiyath, din optimile Amir Cup, ultima competiție în care <<leoparzii>> își pun speranțele, în acest sezon“, a concluzionat ziaristul arab.

Coman, cronologia unui transfer ratat în Qatar

De remarcat că Florinel Coman a ajuns, la Al-Gharafa, în vara anului 2024. De atunci, șederea sa aici a fost, în mare parte, dezamăgitoare. De altfel, formația din Doha a renunțat la el, temporar, în februarie 2025, împrumutându-l la Cagliari, în Serie A. Cum italienii n-au dorit transferul definitiv al românului, în vara anului trecut, Coman s-a întors în Qatar. 

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Carrefour vinde oficial afacerea de peste 3 miliarde de euro din România. Proprietarii Dedeman vor să preia magazinele
Carrefour vinde oficial afacerea de peste 3 miliarde de euro din România. Proprietarii Dedeman vor să preia magazinele
ARTICOLE PE SUBIECT
Umilință și scos la pauză! Nota primită de Florinel Coman după ce echipa sa a fost spulberată în Liga Campionilor Asiei
Umilință și scos la pauză! Nota primită de Florinel Coman după ce echipa sa a fost spulberată în Liga Campionilor Asiei
Florinel Coman, eșec în derby-ul cu Al-Sadd! Ce notă a primit românul
Florinel Coman, eșec în derby-ul cu Al-Sadd! Ce notă a primit românul
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa
Coman, „fiert“ în mijlocul arabilor: cum a fost filmat după pierderea Supercupei cu Al-Gharafa
ULTIMELE STIRI
S-au afișat prețurile biletelor pentru Rapid – Dinamo! Cât costă accesul la derby pe Arena Națională
S-au afișat prețurile biletelor pentru Rapid – Dinamo! Cât costă accesul la derby pe Arena Națională
Ruptură la Tottenham! Căpitanul vrea să plece după demiterea antrenorului
Ruptură la Tottenham! Căpitanul vrea să plece după demiterea antrenorului
Fostul fotbalist de la Inter s-a decis! Care este „secretul” lui Cristi Chivu
Fostul fotbalist de la Inter s-a decis! Care este „secretul” lui Cristi Chivu
Ana Maria Bărbosu, într-un moment complicat al carierei: ce a anunțat COSR
Ana Maria Bărbosu, într-un moment complicat al carierei: ce a anunțat COSR
Campion cu Inter în Serie A, fotbalistul a spus-o clar când a fost întrebat despre revenirea la echipa lui Chivu
Campion cu Inter în Serie A, fotbalistul a spus-o clar când a fost întrebat despre revenirea la echipa lui Chivu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii în Superliga! A plătit 600.000 de euro și procente

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Surpriză! Victor Pițurcă a numit favorita la titlu: ”Are jucători puternici, valoroși și cu experiență”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”

Două transferuri vizate de Dinamo: "Cu ei am avea lotul complet"

Două transferuri vizate de Dinamo: "Cu ei am avea lotul complet"

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”

Gigi Becali anunță pactul deceniului la națională: „Hagi antrenor, Burleanu președinte! Se sudează echipa”

Charalambous și Pintilii, în culmea fericirii. Nimic nu anunța asta la FCSB: „Curând!”

Charalambous și Pintilii, în culmea fericirii. Nimic nu anunța asta la FCSB: „Curând!”



Recomandarile redactiei
Ruptură la Tottenham! Căpitanul vrea să plece după demiterea antrenorului
Ruptură la Tottenham! Căpitanul vrea să plece după demiterea antrenorului
Fostul fotbalist de la Inter s-a decis! Care este „secretul” lui Cristi Chivu
Fostul fotbalist de la Inter s-a decis! Care este „secretul” lui Cristi Chivu
S-au afișat prețurile biletelor pentru Rapid – Dinamo! Cât costă accesul la derby pe Arena Națională
S-au afișat prețurile biletelor pentru Rapid – Dinamo! Cât costă accesul la derby pe Arena Națională
Emoții pentru România: se trag la sorți grupele Nations League! Posibile adversare ale tricolorilor
Emoții pentru România: se trag la sorți grupele Nations League! Posibile adversare ale tricolorilor
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Gimnasta cu 10 pe linie la școală a devenit „regină” la bârnă: „Iubesc ceea ce fac”
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Gigi Becali, în război total cu Al-Gharafa! Patronul FCSB a mers la FIFA și cere un milion de euro în plus pentru Florinel Coman
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
Florinel Coman face senzație la Al Gharafa! Fostul jucător de la FCSB a marcat primul gol în Qatar
CITESTE SI
Carrefour vinde oficial afacerea de peste 3 miliarde de euro din România. Proprietarii Dedeman vor să preia magazinele

stirileprotv Carrefour vinde oficial afacerea de peste 3 miliarde de euro din România. Proprietarii Dedeman vor să preia magazinele

Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

stirileprotv Șeful de stat „dispărut” de două săptămâni. Atmosferă funebră la televiziunea națională

Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

stirileprotv Statul are de recuperat datorii de aproape 78 de miliarde de lei de la firme. Sus în top sunt patru companii de stat

Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

stirileprotv Un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi 20 de lingouri de aur. Cum au fost recuperate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!