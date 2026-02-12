Arabii plătesc bine, dar au și pretenții pe măsură! Și toleranța lor pentru niște dezastre istorice e zero. Ceea ce s-a întâmplat, marți, în Liga Campionilor Asiei, în meciul Al-Ittihad – Al-Gharafa, scor 7-0, a declanșat starea de alertă la echipa din Qatar, strivită și umilită pe teren.

Potrivit jurnalistului Najm al-Din Darwish, acest eșec a fost al doilea cel mai mare din istoria „leoparzilor“, în Champions League. După un 2-8 cu Shabab Al-Ahli (Emirate), în 2022. Cu precizarea că atunci Al-Gharafa a încasat un gol mai mult ca acum, însă a pierdut, totuși, la o diferență mai mică de scor!

Pornind de aici, jurnalistul arab a dezvăluit că partida de la mijlocul săptămânii, de la Jeddah, va declanșa o serie de schimbări majore, la Al-Gharafa, la finalul acestui sezon. Pe scurt: va urma o remaniere masivă a lotului și cei care deja își fac bagajele sunt antrenorul Pedro Martins și stranierii săi din cadrul lotului.

„Trebuie să fie trași la răspundere, astfel încât clubul să-și salveze reputația“

În cadrul unui articol intitulat „Cutremur și capetele care vor cădea“, Najm al-Din Darwish a remarcat, în primul rând, furia suporterilor Al-Gharafa, exprimată mai ales pe rețelele de socializare, în ultimele ore.

„Acest 0-7 cu Al-Ittihad n-a fost o simplă înfrângere. A fost un rezultat care a zguduit tot clubul. Și a declanșat un val uriaș de critici care, în primul rând, vizează antrenorul Pedro Martins și jucătorii străini din lot. Ei sunt considerați principalii vinovați pentru prăbușirea echipei, în ultimele săptămâni. Acest <<cutremur>> va avea consecințe grave pentru jucătorii aduși din străinătate care ar fi trebuit să facă diferența pe teren. Comunitatea fotbalistică din Qatar e de părere că acești jucători trebuie trași la răspundere prin luarea unor măsuri concrete, astfel încât clubul Al-Gharafa să-și salveze reputația și să depășească această criză“, a notat Najm al-Din Darwish.

Și, având în vedere că Florinel Coman e al doilea stranier cu cele mai slabe cifre ofensive din lotul actual – doar Alvaro Djalo din Guineea-Bissau e sub el – e clar că românul e vizat de „revoluția“ care se anunță, la finalul sezonului, la Al-Gharafa. În plus, marți, în timpul „măcelului“ din Champions League, Coman a fost chiar primul jucător scos de pe teren! Doar el a fost schimbat, la pauză, la 2-0 pentru Al-Ittihad, de către antrenorul Pedro Martins (foto, jos).