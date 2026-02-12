EXCLUSIV Două transferuri vizate de Dinamo: "Cu ei am avea lotul complet"

Fereastra de mercato din Superliga s-a încheiat, însă cluburile pot înregistra în continuare jucători liberi de contract.

Dinamo i-a transferat în această iarnă pe Valentin Țicu, Matteo Duțu și Ianis Târbă, însă conducerea a fost destul de criticată de fani pentru că nu a reușit să găsească și un atacant de calitate care să îi ofere mai multe soluții lui Zeljko Kopic în partea a doua a sezonului.

Andrei Nicolescu: "Avem nevoie de un atacant și un fundaș central pentru a avea lotul complet"

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, s-a arătat nemulțumit că a devenit principala țintă a acestor critici. Într-un interviu pentru PRO TV, explică de ce nu poate fi considerat singurul vinovat, dar și că există posibilitatea în continuare ca la echipă să sosească atacantul mult așteptat, dar și fundaș central.

"E o percepție absolută greșită pe care media trebui să o explice. Un președinte de club nu face singur transferurile. Suntem o echipă, care, la final, pe baza unor analize și opțiuni, ia o decizie. Nu e președintele singurul răspunzător de transferuri. 

Avem foarte mulți atacanți pe lista noastră. Sunt multitudini de motive pentru care cu unii nici măcar nu am ajuns să discutăm. Sunt multitudini de motive pentru cei cu care am discutat nu au ajuns aici. La mine au ajuns zeci de atacanți. Între 10 și 20 de atacanți. Nu știu ce au mai văzut și ceilalți înainte.

Nu știu dacă am tras linie (n.r - în privința lotului). Evident că noi căutăm o soluție. Dacă găsim o soluție care să-i convină departamentului de scouting și lui Kopic, normal că o să mai facem transferuri. Dar lumea trebuie să știe că suntem o echipă care luăm decizii. Nu sunt eu responsabil de situația asta. Toți ne-am asumat și evident că nimic nu poate să meargă perfect. Dacă totul ar merge perfect în situația noastră, ne-am plictisi.

Evident că noi căutăm un atacant, dar un atacant care să se potrivească pentru noi, să fie ceea ce își dorește Dinamo și să reprezinte Dinamo bine. E vorba de calitatea intrinsecă a jucătorului și de adaptabilitatea lui la sistemul nostru de joc.

E adevărat, ne lipsesc două posturi ca să avem un lot complet. Poate încă un fundaș central și un atacant. Dar nu i-am găsit pe cei care să se potrivească cu ceea ce își dorește Kopic", a spus Andrei Nicolescu, pentru PRO TV.

Dinamo, în fereastra de mercato din iarnă

Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)

Veniri - Valentin Țicu (Petrolul / gratis), Ianis Târbă (Celta Vigo II / împrumutat), Matteo Duțu (Milan Futuro / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Codruț Sandu (Corvinul), Raul Rotund (Unirea Slobozia)

Plecări - Charalampos Kyriakou (AEK Larnaca / gratis), Stipe Perica (Neftchi Fergana / gratis), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș / împrumutat), Luca Bărbulescu (Corvinul / împrumutat), Casian Soare (CS Dinamo / împrumutat)

