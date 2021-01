Englezii isi antreneaza fotbalistii pentru interviuri! Jucatorii echipelor din Premier League iau lectii de jurnalism si televiziune 

Cluburile din Premier League vor ca fotbalistii sa evite cliseele intalnite in limbajul sportiv si sa dezbata subiecte interesante.

Mai multe cluburi din Premier League au angajat profesionalisti in jurnalism si vedete de televiziune, care sa viziteze academiile si sa sa le tina lectii tinerilor fotbalisti, printre acestea aflandu-se si Manchester City. Pe langa lectii de dictie, de limbaj si de topica, profesorii le cer acestora sa vina cu idei noi si o exprimare proaspata, dupa ce multe dintre interviurile de dupa meciurile din campioantul Angliei au devenit o colectie de clisee si microbistii prefera sa nu le mai urmareasca. Tinerilor jucatori le sunt prezentate interviuri interesante, precum cele ale lui Pep Guradiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Vincent Company, James Maddison sau Emile Smith Rowe, ultimii doi fiind jucatori in activitate la Leicester si Arsenal si fiind prezentati ca un exemplu de discurs sportiv creativ.

"Am lucrat cu echipa U18 a lui Manchester City. Nu stiu daca alte cluburi dicteaza jucatorilor lor sa aiba un discurs neutru si insipid, dar ma indoiesc. Cred ca celor mai multi ofiteri de presa pe care ii stiu le-ar placea ca jucatorii lor sa acorde interviuri distractive si interesante. Daca sunt naturali, deschisi si spun lucruri interesante si intr-o maniera personala, au sanse mai mari sa fie citati mai des de presa si sa devina mai apreciati de iubitorii fotbalului. Interviurile lui James Maddison din ultima perioada sunt o gura de aer proaspat si un exemplu relevant ca e ok sa fii onest si deschis. Daca eviti subiectele sensibile, nu inseamna ca trebuie sa te vorbesti in clisee. In plus, multi pot urma cariere in televiziune, dupa ce se lasa de fotbal, daca arata ca au lucruri interesante de zis", a spus Matt Curtis, profesor de televiziune si producator pentru BT Sport si CBS.