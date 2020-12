"Lumea s-ar uita la mine si ar spune 'Cristiano era incredibil, dar acum e lent'!" Cel mai sincer interviu al lui Ronaldo: "Prefer sa ma uit la alte sporturi la TV, nu la fotbal"

Cristiano Ronaldo (35 ani) a oferit un interviu inedit pentru o serie de documentare facuta de DAZN.

Numele documentarului este 'Parallel Worlds' ('Lumi paralele'), iar primul episod ii aduce fata in fata pe doi dintre cei mai mari sportivi ai ultimului deceniu, Cristiano Ronaldo si Gennady Golovkin, cel mai bun boxer la mijlocie.

Cristiano Ronaldo a vorbit despre pasiunile sale, obiectivele pe care le mai are la aceasta varsta, dupa ce a castigat tot ce se putea castiga alaturi de echipele de club, dar si despre modul in care a ajuns cel care este in prezent.

"Pasiunea mea este fotbalul, sa joc fotbal, insa la televizor prefer sa ma uit la alte sporturi. Intre un meci de fotbal sau o gala de box sau UFC, aleg boxul si UFC. Nu cred ca as fi putut fi boxer, e dur. Trebuie sa te nasti pentru asta. Cred ca m-am nascut sa fiu fotbalist profesionist, am crezut ca am darul acela de la inceput si mi-am spus ca voi profita de ocazie.

Boxul este mai dificil pentru ca esti singur in ring. Lucrezi la sala, ai echipa ta, insa nu joaca alaturi de tine ei, doar se antreneaza cu tine. In cazul nostru e diferit, e mai distractiv pentru ca ne antrenam, radem, e un alt tip de sacrificiu.

Cred ca este bine sa ai emotii, nu ascund cine sunt. Lumea spune ca barbatii nu plang, insa cine a spus asta? Toti avem sentimente si emotii, trebuie sa le aratam.

Vara trecuta vorbeam cu Anthony Joshua in Dubai. La 33 de an incepi sa te gandesti ca incepe decaderea ta. Vreau sa continui in sport, in fotbal. Lumea se va uita la mine si ar spune 'Cristiano era un jucator incredibil, insa acum e lent'. Nu vreau asta. Poti sa ai multa grija de corpul tau, insa nu asta e problema. Depinde de mentalitate, de motivatie si experienta, cred ca asta este cel mai complicat. In sport poti castiga maturitate. Uita-te la Federer in tenis, are 37 sau 38 de ani si inca este la nivel inalt. La box sunt cativa sportivi asemanatori.

M-am sacrificat pentru a fi cel mai bun din lume, insa cel mai important pentru mine este sa fiu o persoana buna", a spus Ronaldo.