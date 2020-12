Imaginile care fac inconjurul lumii! Incident SOCANT in Premier League: i-a sutat in CAP adversarului dupa ce a ratat mingea! Ce a putut sa se intample

Momente greu de privit la meciul dintre Southampton si West Ham United (0-0).

Fundasul lui West Ham, Craig Dawson, l-a lovit puternic in cap pe Che Adams in incercarea de a indeparta mingea din careul propriu. Adams a primit ingrijiri din partea medicilor si, din fericire, a reusit sa se intoarca pe teren. Faza e cea mai comentata a momentului in Anglia. Multi suporteri s-au intrebat cum de a reusit Dawson sa scape de eliminare. Desi lipsa de intentie este evidenta, faza e de o duritate greu de suportat.



Craig Dawson letting Che adams know he’s there early doors pic.twitter.com/cykDSOrVzs — Liam (@Liam__whu) December 29, 2020