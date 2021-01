OFICIAL! Ajax a facut cel mai scump transfer din istoria clubului! Suma pe care a platit-o pentru fotbalistul din Premier League

Ajax a realizat un transfer important in incercarea de a castiga un nou titlu in Olanda.

'Lancierii' l-au transferat pe atacantul francez Sebastian Haller de la West Ham United in schimbul sumei record pentru echipa din Amsterdam de 22.5 milioane de euro, mutare anuntata de site-ul oficial al clubului.

Bonjour @HallerSeb ???? Welcome our new striker in the comments!#CestSébastien — AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021

Haller l-a depasit astfel in acest top pe brazilianul David Neres, care a venit pe Johan Cruyff Arena in 2016 de la Sao Paolo in schimbul a 22 milioane de euro.

Fotbalistul de 26 de ani reprezinta recordul in ceea ce priveste suma de transfer si pentru clubul londonez. In 2019, West Ham platea 50 de milioane de euro pentru Haller, care venea dupa un sezon de senzatie la Eintracht Frankfurt.

In sezonul 2017-2018 echipa din Frankfurt, antrenata de croatul Niko Kovac a castigat Cupa Germaniei dupa o finala in fata lui Bayern Munchen.

In sezonul 2018-2019, Haller a reusit sa inscrie 15 goluri in 29 de meciuri in Bundesliga.

Francezul nu a fost la fel de prolific si la West Ham, pentru care a reusit sa marcheze de 14 ori in 53 de meciuri.

In acest sezon, Sebastian Haller a inscris de 3 ori in 16 meciuri in Premier League pentru echipa lui David Moyes, fapt ce i-a determinat pe londonezi sa il cedeze pentru mai putin de jumatate din suma platita pe el in 2019.