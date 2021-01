Masuri incredibile in Premier League! Vor fi interzise imbratisarile la bucuria de dupa goluri

Sefii Premier League au implementat un protocol mai dur de desfasurare a meciurilor.

Oficialii Premier League au trimis celor 20 de cluburi un set nou de reguli de comportament si de protectie in timpul meciurilor. Acesta include interdictia pentru fotbalisti si membrii staff-urilor de a se imbratisa dupa marcarea golurilor, de a bate palma sau de a-si strange mainile la schimbari sau la inceputul meciului. Capitanii, managerii si ofiterii de securitate ai fiecarei echipe vor fi contactati pentru discutii prin video call pe marginea noului protocol, existand temeri ca guvernul lui Boris Johnson va aplica sanctiuni sau va sista competitia, daca incalcarile de regulament vor continua, la fel ca in etapa trecuta de campionat.

Noile masuri vin dupa ce Marea Britanie a trecut de 102.000 de decese din cauza noului coronavirus, iar miercuri s-a inregistrat un nou record zilnic de morti, 1.564. Regatul Unit ocupa locul al saptelea in lume intr-un clasament macabru al deceselor per milionul de locuitori, spitalele sunt supraaglomerate, iar expertii in sanatate publica denunta "un esec monumental al politiciii si practicii in fata acestui virus periculos". In acest context, tot mai multi politicieni si persoane publice au cerut ca partidele de fotbal sa fie amanate, pentru ca, zic acestia, desfasurarea lor reprezinta o palma pentru extenuatii si traumatizatii angajati ai National Health Service si un exemplu prost pentru restul populatiei, care nu intelege gravitatea situatiei din moment ce calendarul din Premier League se desfasoara fara restrictii, in afara tribunelor goale.