Cele două echipe și-au dat întâlnire în ultima etapă din grupa unică UEFA Champions League. La capătul celor 90 de minute, Benfica s-a impus cu 4-2 în fața lui Real Madrid, care a ratat TOP 8 în clasamentul general.



Au găsit vinovatul pentru umilința lui Real Madrid de la Lisabona. Nota 4 și o descriere dură: ”Absolut prostesc”



Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 30, apoi Schjelderup a egalat în minutul 36, iar Pavlidis a dus scorul la 2-1 în minutul 45+5. Primul marcator al Benficăi a realizat ”dubla” după pauză (minutul 54), iar Mbappe a micșorat diferența în minutul 58



Golul de pus în ramă din minutul 90+8, care a calificat, astfel, echipa din Lisabona în primăvara europeană, a fost înscris de portarul Trubin



Publicația britanică GOAL l-a scos vinovat pentru eșecul lui Real Madrid de la Lisabona pe Raul Asencio, care a fost eliminat în minutul 90+2. Cu 4 l-au notat englezii. Tot în minutele suplimentare a mai fost eliminat și Rodrygo.



”Absolut clătinat până la golul egalizator marcat de Benfica. A primit un al doilea cartonaș galben prostesc în prelungiri. Totuși, a oferit o pasă decisivă la golul lui Mbappe”, a scris GOAL.

