Florin Andone, aproape de revenirea in Premier League! Antrenorul lui Brighton a spus cand il asteapta pe teren: "Progreseaza excelent!"

Florin Andone (27 de ani) nu a mai jucat din iunie 2020.

Atacantul lui Brighton a traversat o perioada extrem de dificila in ultimele luni, fiind scos din circuit din luna iunie a anului trecut. Andone s-a accidentat intr-o partida din campionatul Turciei, in timpul in care era imprumutat la Galatasaray, si a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului.

Andone a revenit la antrenamente in finalul anului trecut si acum trage tare pentru a juca din nou in Premier League.

Antrenorul lui Brighton spune ca il asteapta sa revina in februarie-martie:

"Florin progreseaza excelent. Munceste mult. In mod realist, intotdeauna ne-am asteptat ca revenirea sa sa se produca in februarie sau martie, avand in vedere natura accidentarii pe care a suferit-o", a spus Graham Potter, potrivit The Athletic.

Florin Andone mai are contract cu Brighton pana in 2023. Sase goluri a inscris internationalul roman in 30 de meciuri jucate pentru formatia din Premier League.

Cele mai tari goluri marcate de Andone pentru Brighton