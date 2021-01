"Am intrat beat pe teren! Ma rugam sa nu ma bage!" Dezvaluiri INCREDIBILE facute de o LEGENDA din Premier League: ce s-a intamplat intr-un Arsenal - West Ham

Rio Ferdinand a povestit un episod uluitor de pe vremea cand juca la West Ham United.

Fostul fundas central a dezvaluit ca la un meci impotriva lui Arsenal pe legendarul Highbury a fost introdus pe teren Harry Redknapp in ultimele minute ale meciului, doar ca inainte consumase bauturi alcoolice.

Mai mult decat atat, Ferdinand l-a avut in marcaj in acel meci pe legendarul atacant al 'Tunarilor', Ian Wright.

"Aveam in mana un brandy cu Cola, iar responsabilul cu echipamentele mi-a zis sa las jos bautura. Iar eu ma gandeam atunci 'Doamne, am baut trei brandy cu cola si sunt pe cale sa joc pe Highbury'. Stateam pe banca de rezerve si ma rugam 'Te rog, nu ma baga! Trei brandy cu cola, nu am cum sa intru asa pe teren', iar apoi am intrat.

Imi amintesc ca echipa mea beneficia de un corner, iar eu eram la jumatatea terenului cu Wright in marcaj. Toata lumea se pregatea pentru corner, in vreme ce Wright incerca sa imi distraga atentia. Eu ma uitam pe deasupra lui si incercam sa il evit, dar el striga 'Stiu ca ma poti vedea, uita-te la mine, uita-te la mine!'. Apoi si-a proptit degetele mari in fruntea mea, eu l-am impins, iar el mi-a zis 'Te-am prins!", a dezvaluit Rio Ferdinand la The Mo Gilligan Podcast.

Ajuns la 42 de ani, fostul mare fotbalist al lui Manchester United si al nationalei Angliei a vorbit in 2019 despre problemele cu alcoolul pe care le-a avut in tinerete.

"Cand eram tanar, beam mult. Eram un aiurit. Cand jucam pentru West Ham United… am parti din cariera care sunt in ceata, nu mi le amintesc clar. Oamenii vorbesc despre performante si rezultate din jocuri la care am luat parte, iar eu pot doar sa stau si sa dau din cap aprobator. N-am nici cea mai mica idee despre ce vorbesc, nu imi amintesc", a declarat Ferdinand pentru The Guardian.

Cariera lui Rio Ferdinand a fost presarata de probleme in afara terenului de fotbal. La inceputul anilor 2000 a fost suspectat de dopaj, motiv pentru care a primit o suspendare de 8 luni in 2003. De asemenea, in 1997 a fost prins conducand dupa ce consumase alcool si i-a fost suspendat permisul de conducere.

Problemele extrasportive nu pot insa umbri cariera fantastica pe care Ferdinand a avut-o in special la Manchester United.

Ajuns pe Old Trafford in 2002 de la Leeds United, Rio Ferdinand a castigat de sase ori titlul in Premier League si o data trofeul UEFA Champions League alaturi de echipa condusa la acea vreme de legendarul Sir Alex Ferguson.

De asemenea, pentru nationala Angliei a bifat 81 de prezente si a reusit sa si marcheze de trei ori.

A jucat nu mai putin de 503 meciuri in Premier League inainte de a se retrage in iulie 2015 de la Queens Park Rangers.