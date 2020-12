DEZASTRU in Premier League din cauza noului tip de coronavirus! 18 cazuri confirmate: milionarii se tem ca fotbalul se opreste IAR

Dupa ce Everton - City a fost amanat cu doar 4 ore inaintea startului din cauza numarului mare de cazuri de la echipa lui Guardiola, noi date le dau mari batai de cap sefilor Premier League.

Ultimele teste au adus inca 18 rezultate pozitive, cel mai mare numar confirmat la o singura proba de la inceputul pandemiei. Precedentul maxim era de 16 si fusese inregistrat in noiembrie.

In total, 1479 de teste au fost facute in ultimele zile la cele 20 de cluburi din Premier League. Rata de infectare e 1,22%.

Luni seara, Everton - Man City a fost oprit cu 4 ore inainte de ora la care trebuia sa se dispute. City a avut 4 teste pozitive pe 25 decembrie, iar numarul a crescut dupa rezultatele venite de la analize pe 28.

Astazi, Sheffield United a anuntat ca are si ea cazuri pozitive in lot, in timp ce mai multe partide din ligile inferioare au fost de asemenea amanate din cauza Covid. In League One (liga a 3-a), Rochdale si-a amanat urmatoarele doua jocuri, in timp ce Doncaster sta 3 etape! Morecambe, echipa din League Two (liga a 4-a), si-a amanat si ea doua partide.