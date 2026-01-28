FOTO ȘI VIDEO NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8!

NEBUNIE în Benfica - Real Madrid, cu golul calificării marcat de portar în minutul 90+8! Liga Campionilor
Benfica a produs surpriza serii în UEFA Champions League și a învins-o pe Real Madrid cu 4-2.

trubinReal MadridBenficaLiga Campionilor
Portughezii au dat lovitura decisivă în ultimele secunde, când portarul Anatoliy Trubin a urcat în careu și a înscris golul care a trimis-o pe Benfica în play-off și a scos-o pe Real din TOP 8.

Madrilenii au început prost partida și au fost dominați clar în prima repriză. Deși Kylian Mbappe a marcat de două ori pentru Real, Benfica a controlat jocul, a ratat ocazii uriașe și a intrat la pauză în avantaj, 2-1. În repriza a doua, Andreas Schjelderup a făcut 3-1.

Real Madrid a rămas în inferioritate numerică, după eliminările lui Raul Asencio și Rodrygo, iar, în minutul 90+8, la ultima fază, Trubin a urcat în careul advers și a reluat cu capul, fără speranțe pentru Courtois, declanșând nebunia pe stadion. Benfica s-a impus cu 4-2 și și-a asigurat calificarea în play-off.

Real Madrid ratează pentru a doua oară la rând calificarea directă

În urma acestui rezultat și a victoriei obținute de Sporting Lisabona la Bilbao, Real Madrid a căzut pe locul 9 în clasamentul fazei ligii și va fi nevoită să joace în play-off-ul pentru optimile competiției. Este al doilea sezon consecutiv în care „galacticii” ratează calificarea directă în optimi.

