Mike Tyson a socat la ultima aparitie! Boxerul era sa ADOARMA chiar in timpul unui interviu la televizor! Cum a explicat momentul

Mike Tyson a socat prin ultima sa aparitie la televizor. Pugilistul se vedea vizibil obosit si aproape reusea sa-si gaseasca cuvintele. Tyson a participat printr-o videoconferinta la celebra emisiune "Good Morning Britain", in care a vorbit despre antrenamentele si pregatirea meciului impotriva lui Roy Jones Jr. de luna viitoare.

Prezentatoarea emisiunii l-a intrebat ce parere are despre faptul ca doi boxeri de 50 de ani se vor intalni in ring, iar Tyson a fost surprins de camere cu capul plecat, ridicandu-se ulterior si gasind cu greu cuvintele cu care sa-i raspunda moderatorului.

What is going on with Mike Tyson? Tired, Punch Drunk or too much Charlie? ???? pic.twitter.com/PgzhQedoEa

"Salut, Pers Morgan, GMB, Susanna Reid si Marea Britanie. Am incercat sa stau treaz pana tarziu pentru acest interviu, dar am adormit si, ca un leu, sunt greu de trezit odata ce am adormit. Ma antrenez din greu si ma culc devreme. Nu am avut monitor, deci nu am putut vedea si am uitat sa ma mai uit la camera", a scris Mike Tyson intr-o postare pe Twitter.

Hey mate @piersmorgan @GMB @susannareid100 and UK. I tried to stay up late for interview but fell asleep and like a lion I'm hard to wake once asleep. Training hard and going to bed early. I had no monitor so I couldn't see you guys and forgot to look into camera.