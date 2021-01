SCANDAL in Premier League! Starurile lui Tottenham, surprinse incalcand REGULILE Covid-19! Au fost testati POZITIV dupa petrecere. Reactia transanta a clubului

Jucatorii lui Tottenham au incalcat regulile de distantare sociala de Craciun!

Lo Celso, Erik Lamela si Sergio Regulion au declansat un adevarat scandal in Premier League dupa ce a aparut pe internet o poza cu ei, alaturi de familiile lor la petrecerea de Craciun. Cu ei se mai afla si jucatorul lui West Ham, Manuel Lanzini.

Conform The Sun, la petrecere ar fi participat 18 persoane - cei 4 jucatori, inca 11 adulti si 3 copii.

Mai mult decat atat, Lamela si Lo Celso au fost testati pozitiv cu Covid-19 si sunt indisponibil pentru meciul cu Leeds.

Oficialii lui Tottenham au emis un comunicat in care anunta ca vor fi luate masuri impotriva jucatorilor care au incalcat regulile: "Suntem extrem de dezamagiti si condamnam imaginile in care unii dintre jucatorii nostri apar alaturi de familie si prieteni de Craciun, in special datorita sacrificiilor pe care toata lumea le-a facut pentru ca toti sa ramana in siguranta in aceasta perioada.

Regulile sunt clare, nu exista exceptii si le reamintim regulat jucatorilor si membrilor staff-ului protocolul si care le sunt responsabilitatile, pentru a deveni un exemplu. Problema va fi rezolvata intern".