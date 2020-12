Inca o fosta campioana a Angliei a fost cumparata de americani! Premier League devine o afacere de casa a miliardarilor din SUA

Tranzactia se face pentru suma de 200 de milioane de euro.

Clubul de fotbal englez Burnley va intra in proprietatea grupului financiar american ALK Capital, dupa ce s-a ajuns la o intelegere pentru vanzarea pachetului majoritar de actiuni (84%) pentru suma de 170 de milioane de lire sterline (200 milioane euro). Noul presedinte al clubului va fi Alan Pace, fostul managing director al Citi Bank si fost CEO al clubului de fotbal Real Salt Lake, cu care a castigat Cupa MLS in 2009. Pace se va intalni cu managerul Sean Dyche pentru a stabili tintele perioadei de transferuri din ianuarie, clubul urmand sa investeasca mai multe zeci de milioane in jucatori cu nume. Fostii actionari Mike Garlick si John Banszkiewicz vor ramane pe pozitii de directori in cadrul clubului pentru a facilita transferul facil de putere, acestia fiind cei care l-au angajat pe antrenorul Dyche, au reusit doua promovari in Premier League si au investit 12 milioane de euro in Barnfield Training Centre, moderna baza de pregatire a clubului.

Burnely este al optulea club din Premier League in care au investit miliardarii sau fondurile de investitii din SUA, in acest moment avand proprietari sau actionari de peste Ocean Arsenal (Kroenke Sports & Entertainment), Aston Villa (Wes Edens), Crystal Palace (Joshua Harris, David Blitzer), Fulham (Shahid Khan), Leeds United (49ers Enterprises), Liverpool (Fenway Sports Group), Manchester United (Joel si Avram Glazer, Baron Capital) si West Ham United (Albert Smith), in timp ce miliardarul Henry Mauriss a facut de curand o oferta de 390 de milioane de euro pentru Newcastle United.

Burnley Football Club a fost infiintat in 1882 si are in palmares doua titluri de campioana in First Division (1920-1921, 1959-1960), doua pozitii secunde in prima liga (1919-1920, 1961-1962), un FA Cup (1913-1914) si alte doua finale jucate (1946-1947, 1961-1962), dar si doua FA Charity Shield (1960, 1973). "The Clarets" ocupa acum locul 16 in Premier League, valoarea echipei este cotata la 152 milioane de euro, iar vedetele lotului sunt Nick Pope, Chris Wood, Jay Rodriguez, Ben Mee, Ashley Westwood, Johann Berg Gudmundsson, Matej Vydra si Erik Pieters. In anii '80, clubul ajunsese in Fourth Division (Liga 4) din cauza problemelor financiare, fiind de doua ori foarte aproape de intrarea in insolventa. In sezonul 2017-2018, Burnley a terminat pe locul 7 in Premier League si a prins un loc de Europa League, a eliminat pe Aberdeen si Istanbul BB in preliminarii, dar a pierdut in play-off contra lui Olympiakos.