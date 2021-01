Saptamana DECISIVA pentru Radu Dragusin! Un GIGANT din Bundesliga e gata sa se lupte cu Juventus pentru semnatura romanului! Fundasul e dorit si in Premier League: anunt de ULTIMA ORA

Dragusin si-a facut debutul la Juventus in anul 2020, la doar 18 ani. Fizicul impresionant si potentialul urias de care da dovada l-au adus pe Dragusin in atentia unor cluburi importante.

Contractul fundasului roman la Juventus expira in vara viitoare si torinezii vor fi nevoiti sa se lupte pentru semnatura lui Dragusin.

Potrivit impresarului Florin Manea, agentii fotbalistului vor negocia in saptamana aceasta cu Leipzig, Juventus, dar si cu un club din Premier League.

Leipzig este una dintre fortele Bundesligii, fiind pe locul 2 in clasament si calificata in optimile Champions League.

Julian Nagelsmann vede in fundasul roman de 18 ani o optiune extrem de interesanta si posibilitatea de a-l semna din postura de jucator liber de contract reprezinta un avantaj enorm pentru clubul din Germania.

Pro Sport anunta ca Dragusin are in acest moment un salariu de 3.000 de euro pe luna, insa in urma noii intelegeri de saptamana viitoare ar putea sa ajunga la 80.000 de euro pe luna, adica aproximativ 1 milion de euro pe sezon.