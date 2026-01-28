Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară, de la ora 22:00, în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.



La capătul celor 90 de minute, formația pregătită de Cristian Chivu a obținut toate cele trei puncte, dar tot a ratat TOP 8 în grupa unică, terminând pe 10.



Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”



Pentru maniera în care a pregătit duelul de pe ”Signal Iduna Park”, Chivu a fost recompensat de jurnaliștii din ”Cizmă”, de la publicația TuttoMercatoWeb, cu nota 7.



”În ciuda rotației, echipa sa, Inter, intră pe teren, chiar și pe un teren dificil precum cel al Borussiei Dortmund, cu intenția clară de a câștiga meciul.



Și confirmă o altă calitate: chiar și în situațiile în care par să aibă dificultăți, nu pierd niciodată calea. Apoi atacă”, a scris TMW.



Interul lui Chivu a încheiat pe locul 10 grupa unică de la ”masa bogaților”, cu 15 puncte. După opt etape, ”nerazzurrii” au bifat cinci victorii și trei eșecuri.

