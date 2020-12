BREAKING NEWS | Everton - Manchester City a fost AMANAT! Motivul pentru care meciul serii din Premier League nu se mai joaca

Ultima partida a zilei de luni din Anglia a fost amanata.

Manchester City a avut un numar de persoane extrem de mare care au fost infectate cu virusul COVID, iar formatia din Anglia a cerut amanarea acestui meci. Federatia a fost de acord, iar partida cu Everton va urma sa fie rejucata.

Primele cazuri de COVID de la echipa lui Guardiola au fost cele ale jucatorilor Sterling si Walker, iar celelalte doua sunt persoane din staff-ul antrenorului spaniol.

Manchester City a jucat 14 meciuri in acest sezon si are 26 de puncte in clasament, fiind pe locul 6. In schimb, Everton se afla la bataie pentru primul loc cu rivala din oras, Liverpool, avand 29 de puncte dupa 15 meciuri.