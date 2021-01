Lupta stransa la titlu in Premier League! United a invins si e lider in Anglia! Presiune imensa pentru Liverpool 

Manchester United a invins, marti seara, pe Burnley cu 1-0.

Lupta pentru campionatul englez este mai stransa ca niciodata, mai multe echipe luptand cu sanse egale: Tottenham, Manchester City, Leicester, Liverpool si Manchester United sunt cluburile care vor sa incheie sezonul pe primul loc in Premier League.

Manchester United este lider cu 36 de puncte in 17 etape jucate, urmata de Liverpool cu 33 de puncte, Tottenham cu 29 de puncte, care are si un meci in minus, la egalitate cu City, care mai are de disputat inca doua partide.

"Diavolii rosii" au castigat ultimul campionat in sezonul 2012-2013, la ultimul sezon al legendarului Alex Ferguson. Ultimul sezon a fost unul de neuitat, "Cormoranii" triumfand pentru prima data in era Premier League.