Jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Messi face anuntul! Reactie de ULTIMA ORA! Leo a luat o decizie clara despre viitorul sau!

Ultima data cand Messi a vorbit in presa a fost pentru publicatia Goal, in vara anului acesta. In ciuda zvonurilor insistente si a stirilor constante care il dadeau in negocieri cu alte cluburi, Leo nu a fost in discutii cu absolut nicio echipa si nici macar nu a vorbit cu vreun candidat la presedintia Barcei. Cel care face acest anunt este nimeni altul decat Ruben Uria, jurnalistul care i-a luat ultimul interviu lui Messi.

Potrivit sursei, in ciuda faptului ca telefonul lui Jorge Messi suna constant, tatal lui, care ii este si agent, stie foarte bine ca inca nu este momentul pentru negocieri. Messi isi doreste in acest moment sa se concentreze pe situatia de la Barcelona si nu doreste sa fie grabit in luarea unei decizii privind viitorul sau.

Messi va fi liber sa negocieze de pe data de 1 ianuarie 2021, iar contractul curent cu Barcelona va expira pe 30 iunie anul urmator. Cei de la Goal au aflat din surse foarte sigure ca Messi, deocamdata, nu este sub o intelegere cu alta echipa si nici nu are negocieri in desfasurare. De asemenea, fotbalistul Barcelonei nu a discutat cu niciun candidat la presedintia Barcei, cu toate ca Joan Laporta si Victor Font si-au exprimat dorinta de a-l convinge pe argentinian sa ramana la club.

(????) LAST MINUTE: Messi is not in talks with any other club and neither has any presidential candidate made contacts with him. Messi for his part is only focusing on the season, he is in no rush to decide his future at the moment. @rubenuria #Transfers ????????????????