Toate partidele din UEFA Champions League se vor juca miercuri, de la ora 22:00 și vor putea fi urmărite în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Meciul Borussia Dortmund - Inter, din runda a opta din faza ligii de Champions League, va avea loc miercuri, de la 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Ultima rundă se anunță una nebună: Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Bayern și PSG, toate „luptă” de la 22:00

Toate cele 36 de echipei vor juca astăzi de la aceeași oră, pentru a putea oferi suspans și spectacol de cea mai înaltă calitate.

La finalul partidelor vom știi formațiile calificate direct în „optimile” competiției, mai exact cele care au terminat în primele opt, și pe cele din play-off care se va juca în februarie, acestea vor fi formațiile de pe pozițiile 9-24.

Cu Bayern și Arsenal deja calificate în „optimi” matematic, celelalte echipei mari vor da totul pentru a încheia în top 8.

Programul ultimei runde a fazei ligii din sezonul 2025/2026 din UCL