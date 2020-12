ZIDUL din Premier League! :) Portarul care i-a INTERZIS lui Liverpool victoria in ultimul meci al anului viseaza la nationala! Super-interventii in fata lui Salah si Mane

Liverpool a remizat in deplasarea cu Newcastle in ultimul meci al anului, 0-0!

Karl Darlow (30 ani) a fost omul meciului, reusind sa pastreze poarta intacta. Portarul lui Newcastle a avut nu mai putin de 4 interventii majore in fata jucatorilor lui Jurgen Klopp.

Cea mai importanta dintre ele a fost chiar in fata lui Mohamed Salah. Egipteanul scapase singur cu portarul si a trimis spre poarta, insa Darlow a intervenit salvator in ultimul moment si a respins balonul in corner.

Karl Darlow saves vs Liverpool ????????

pic.twitter.com/pvMJH5OLxf — AboVardy (@iskaholic) December 30, 2020

Dupa prestatia incredibila din meciul cu Liverpool, Darlow a recunoscut ca se gandeste la nationala Angliei si ca ar putea fi convocat dupa meciurile facute in acest sezon.

"Ar fi prostesc sa nu recunosc ca sunt constient de asta, stiu ce se intampla si sper sa am in continuare prestatii bune care sa ma puna pe lista. Trebuie sa incerc, sa fac in continuare ceea ce fac si sa speram ca vine si convocarea", a spus Darlow la finalul partidei citat de Goal.