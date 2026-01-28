Succesul nu a fost suficient pentru calificarea directă în optimile competiției. Formația antrenată de Cristi Chivu a încheiat pe locul 10 și va evolua în play-off, din postura de cap de serie. Partida a fost arbitrată de românul Istvan Kovacs.



La Dortmund, Inter avea nevoie de victorie și de rezultate favorabile pe alte stadioane pentru a prinde TOP 8.



Inter a deschis scorul în minutul 80 prin Federico Dimarco, din lovitură liberă. Intrat pe final, Andy Diouf a închis tabela în minutul 90+4, cu o acțiune individuală, stabilind scorul final.



Cristi Chivu: „Avem exact ce merităm!”



La finalul meciului, Cristian Chivu a vorbit despre ratarea calificării directe și despre prestația echipei sale.



„Avem exact ce merităm. Nu trebuie să ne uităm la ce n-am făcut, ci la ce am realizat. Nu a fost deloc ușor pe acest stadion. Am făcut un meci serios și matur. Suntem fericiți și muncim mult. Creșterea acestei echipe este exponențială și ne dă multă încredere”, a spus Chivu la microfonul Sky Sport.

Ce spune despre un potențial duel cu Mourinho



Tehnicianul român a comentat și posibilitatea unui duel cu Jose Mourinho în fazele următoare: „Nu mă gândesc la Mourinho. Duminică avem cel mai important meci al sezonului, cu Nicola (n.r - Davide Nicola, antrenorul lui Cremonese). Suntem obligați să rămânem aici peste noapte și ne gândim doar la următorul joc”, a continuat Chivu.



În final, tehnicianul în vârstă de 45 de ani a avut doar cuvinte de laudă pentru elevii săi.



„Mulțumesc băieților mei, care răspund așa cum trebuie la aceste provocări. Modestia e cuvântul sfânt în vestiarul ăsta, am 25 de fotbaliști care se zbat să iasă în evidență.

Bravo și lui Sommer, Luis Henrique, plus Diouf care a intrat excelent. A trebuit să aibă răbdare să priceapă unde a aterizat, dar să continue tot așa.

La noi munca și umilința vin mereu primele; nu trebuie să scăpăm niciodată din mână atitudinea asta”, a conchis Chivu.

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a învins-o pe Dortmund în UEFA Champions League: ”Confirmă o altă calitate”



Pentru maniera în care a pregătit duelul de pe ”Signal Iduna Park”, Chivu a fost recompensat de jurnaliștii din ”Cizmă”, de la publicația TuttoMercatoWeb, cu nota 7.



”În ciuda rotației, echipa sa, Inter, intră pe teren, chiar și pe un teren dificil precum cel al Borussiei Dortmund, cu intenția clară de a câștiga meciul.



Și confirmă o altă calitate: chiar și în situațiile în care par să aibă dificultăți, nu pierd niciodată calea. Apoi atacă”, a scris TMW.

