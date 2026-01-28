Ce a spus Elias Charalambous despre Gigi Becali: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

FCSB traversează o perioadă extrem de complicată.

Roș-albaștri au fost umiliți, scor 1-4, în ultimele două partide cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj, Gigi Becali a făcut o vizită la baza FCSB-ului pentru a încerca să regleze lucrurile.

Elias Charalambous: „Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec”

Antrenorul Cipriot a fost întrebat, așa cum era și de așteptat, despre discuția avută cu Gigi Becali și dacă va pleca de la FCSB.

Elias Charalambous a explicat că nu își dorește să o părăsească pe FCSB, mai ales în situația de față, iar dacă patronul campioanei României merge în continuare pe mâna lui, el va fi și de acum încolo antrenorul formației bucureștene.

”Ar fi fost mai ușor pentru mine să plec dacă eram într-o situație mai bună. Acum, e dificil să părăsesc barca. I-am zis patronului că sunt la dispoziția lui, iar el a zis că are nevoie în continuare de mine. Nu-mi stă în caracter să plec în momentele dificile.

Nu am avut niciodată în minte să plec de la acest club. Nu doar pentru că am câștigat atâtea împreună, ci pentru că m-am simțit apreciat încă din prima zi de când am ajuns aici. Am un respect mare pentru toată lumea”, a declarat Charalambous.

Partida FCSB - Fenerbahce, din runda a opta a fazei ligii din Europa League, va avea loc joi, de la ora 22:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.

Roș-albaștrii vor înfrunta o formație plină de staruri, cu un lot cotat la aproximativ 280 de milioane de euro.

