Manchester United pregateste un super-transfer! Unul din cei mai buni jucatori din Premier League, aproape de echipa lui Solskjaer

Manchester United are un sezon bun si se afla pe locul 2 in campionat, la egalitate de puncte cu Liverpool.

"Diavolii rosii" au pus ochii pe "decarul" celor de la Aston Villa, Jack Grealish (25 ani). Jucatorul care a debutat in nationala Angliei se afla la cel mai bun sezon al carierei, reusind 5 goluri si 9 pase decisive in 15 meciuri jucate in Premier League in acest sezon.

Pretul piperat stabilit de Villa o sa fie un impediment, nu mai putin de 90 de milioane de lire cere clubul din Birmingham, conform The Athletic.

Aducerea englezului depinde de vanzarea lui Paul Pogba, francezul avand un sezon sub asteptari. Doar un gol si o pasa de gol are campionul mondial in 13 meciuri jucate. Acesta se afla pe lista lui Real Madrid de ceva timp, dar si PSG s-a aratat interesata de serviciile mijlocasului din nationala Frantei.

Manchester United si Aston Villa s-au intalnit in ultima etapa, gazdele invingand cu scorul de 2-1. Golul celor de la Villa a fost reusit din pasa decisiva a lui Grealish.