Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Pe înregistrările video, se vede clar cum microbuzul în care se aflau fanii greci revine pe bandă în urma unei manevre de depășire, dar mai apoi virează ușor spre stânga și se izbește frontal de tirul care circula regulamentar din sens opus.

Șoferul polonez al tirului care a spulberat microbuzul plin cu suporteri greci a oferit o primă reacție după tragicul accident. Șocat de cele întâmplate, șoferul a mărturisit că este pentru prima dată când i se întâmplă un astfel de accident.

”În cei 34 de ani de când conduc un camion, nu am văzut niciodată așa ceva. Am parcurs peste 1.000.000 de kilometri și aceasta este prima dată când întâlnesc o astfel de situație”, a spus șoferul de tir, conform Gazzetta.gr.

Cum s-a produs accidentul din Timiș

Medicul grec Dimitris Koukoulas a dezvăluit că a discutat cu unul dintre pacienții răniți, care i-a dezvăluit cum s-a produs tragicul accident. Se pare că de vină a fost o eroare la sistemul ”lane assist”, care a blocat volanul, iar șoferul nu a putut reveni în siguranță pe banda de mers, motiv pentru care microbuzul a intrat frontal în tirul care circula regulamentar.

”Am văzut ambulanța și ni s-a spus că a avut loc un accident rutier grav. Eu nu eram în secția de urgențe, pentru că specialitatea mea este gastroenterologia, dar imediat ce am aflat că au fost implicați și greci, am plecat și m-am dus la clinica universitară, ca să ajut cu traducerea și orice altceva era nevoie.

Am discutat cu doi dintre cei trei răniți. Pacientul care este cel mai bine dintre toți, și care are doar câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul Lane Assistant. Volanul s-a blocat și astfel mașina a ieșit de pe bandă. Sistemul Lane Assistant s-a activat și șoferul nu a putut să mențină direcția.

Pacientul respectiv nu este sub tratament, are toate simțurile normale și știe exact ce s-a întâmplat. Băieții sunt în stare de șoc. l-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Am vorbit și cu părinții răniților și i-am asigurat că sunt în afara oricărui pericol”, a adăugat Dimitris Koukoulas.

