Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!”

Reacția șoferului de tir care a spulberat un microbuz plin cu suporteri PAOK: ”Nu am văzut niciodată așa ceva!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Șapte suporteri greci ai lui PAOK Salonic și-au pierdut viața marți în urma unui tragic accident de circulație petrecut în județul Timiș. Alte trei persoane au fost rănite.

TAGS:
tirsuporteriaccidentRazvan LucescuPAOKFaniTimisOlympique Lyon
Din articol

Pe înregistrările video, se vede clar cum microbuzul în care se aflau fanii greci revine pe bandă în urma unei manevre de depășire, dar mai apoi virează ușor spre stânga și se izbește frontal de tirul care circula regulamentar din sens opus.

Prima reacție a șoferului de tir care a spulberat microbuzul plin cu suporteri PAOK

  • Screenshot 2026 01 27 182725
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Șoferul polonez al tirului care a spulberat microbuzul plin cu suporteri greci a oferit o primă reacție după tragicul accident. Șocat de cele întâmplate, șoferul a mărturisit că este pentru prima dată când i se întâmplă un astfel de accident.

În cei 34 de ani de când conduc un camion, nu am văzut niciodată așa ceva. Am parcurs peste 1.000.000 de kilometri și aceasta este prima dată când întâlnesc o astfel de situație”, a spus șoferul de tir, conform Gazzetta.gr.

Cum s-a produs accidentul din Timiș

Medicul grec Dimitris Koukoulas a dezvăluit că a discutat cu unul dintre pacienții răniți, care i-a dezvăluit cum s-a produs tragicul accident. Se pare că de vină a fost o eroare la sistemul ”lane assist”, care a blocat volanul, iar șoferul nu a putut reveni în siguranță pe banda de mers, motiv pentru care microbuzul a intrat frontal în tirul care circula regulamentar.

Am văzut ambulanța și ni s-a spus că a avut loc un accident rutier grav. Eu nu eram în secția de urgențe, pentru că specialitatea mea este gastroenterologia, dar imediat ce am aflat că au fost implicați și greci, am plecat și m-am dus la clinica universitară, ca să ajut cu traducerea și orice altceva era nevoie.

Am discutat cu doi dintre cei trei răniți. Pacientul care este cel mai bine dintre toți, și care are doar câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul Lane Assistant. Volanul s-a blocat și astfel mașina a ieșit de pe bandă. Sistemul Lane Assistant s-a activat și șoferul nu a putut să mențină direcția.

Pacientul respectiv nu este sub tratament, are toate simțurile normale și știe exact ce s-a întâmplat. Băieții sunt în stare de șoc. l-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Am vorbit și cu părinții răniților și i-am asigurat că sunt în afara oricărui pericol”, a adăugat Dimitris Koukoulas.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
Insula „fantomă” unde mii de oameni au murit înainte să devină un sanatoriu. E la doi pași de o destinație celebră din Europa
ULTIMELE STIRI
Reacția italienilor după abandonul de un ghinion istoric al lui Musetti, în duelul cu Djokovic din sferturile Openului Australian
Reacția italienilor după abandonul de un ghinion istoric al lui Musetti, în duelul cu Djokovic din sferturile Openului Australian
Florin Gardoș, în altă postură. Cum se simte fostul fotbalist la Chindia Târgoviște: „Îmi este dor de succes”
Florin Gardoș, în altă postură. Cum se simte fostul fotbalist la Chindia Târgoviște: „Îmi este dor de succes”
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Dortmund – Inter, de la ora 22:00: Chivu, disperat să evite primul mare rateu al sezonului
Decizia clubului PAOK Salonic, după cumplitul accident din România: „Trebuie!“
Decizia clubului PAOK Salonic, după cumplitul accident din România: „Trebuie!“
Fotbalistul portughez dorit de Rapid a ajuns la codașa din Serie B!
Fotbalistul portughez dorit de Rapid a ajuns la codașa din Serie B!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

PAOK a cerut amânarea meciului cu Lyon după tragedia din România! Răspunsul primit de la UEFA

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Planul lui Gigi Becali poate funcționa! De ce are nevoie FCSB pentru a transforma un sezon ratat într-unul senzațional: ”E greu să găsești 3-4-5 jucători!”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Echipa din România care sare în ajutor după tragedia de pe E70: „Dincolo de culori”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Patronul PAOK, dărâmat după accidentul din România: „Sunt copiii noștri, nu lăsăm pe nimeni singur”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”

Gigi Becali a stabilit următorul transfer de la FCSB: ”Dau două milioane de euro”



Recomandarile redactiei
Florin Gardoș, în altă postură. Cum se simte fostul fotbalist la Chindia Târgoviște: „Îmi este dor de succes”
Florin Gardoș, în altă postură. Cum se simte fostul fotbalist la Chindia Târgoviște: „Îmi este dor de succes”
Decizia clubului PAOK Salonic, după cumplitul accident din România: „Trebuie!“
Decizia clubului PAOK Salonic, după cumplitul accident din România: „Trebuie!“
Fotbalistul portughez dorit de Rapid a ajuns la codașa din Serie B!
Fotbalistul portughez dorit de Rapid a ajuns la codașa din Serie B!
Ore decisive pentru Drăgușin: anunțul italienilor
Ore decisive pentru Drăgușin: anunțul italienilor
Legendarul Arrigo Sacchi a dat verdictul pentru Chivu înaintea meciului din Champions League: „Au fost cam lenți”
Legendarul Arrigo Sacchi a dat verdictul pentru Chivu înaintea meciului din Champions League: „Au fost cam lenți”
Alte subiecte de interes
Sâmbătă începe Campionatul European de pistol de calibru mare: ”Vom avea la București cei mai titrați sportivi din Europa”
Sâmbătă începe Campionatul European de pistol de calibru mare: ”Vom avea la București cei mai titrați sportivi din Europa”
Turcul și pistolul! Cu ce look neobișnuit a câștigat Yusuf Dikec argintul olimpic la tir
Turcul și pistolul! Cu ce look neobișnuit a câștigat Yusuf Dikec argintul olimpic la tir
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost implicat într-un nou accident de mașină
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
Una caldă, alta rece! Gigi Becali a făcut din nou accident, la o zi după calificarea FCSB-ului în turul 2 preliminar din Champions League
CITESTE SI
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

stirileprotv Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

stirileprotv Teribil accident rutier în Timiș. Șase persoane au murit, două au fost transportate la spital

„Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

stirileprotv „Situaţia este critică” pentru un oraş din Sicilia aflat la propriu pe marginea unei prăpastii după o alunecare de teren

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!