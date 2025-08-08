Primul care i-a fost alături cu un mesaj de încurajare a fost chiar Radu Drăgușin, fundașul român care a trecut printr-un coșmar identic la începutul anului și se apropie acum de revenirea în echipă.



Internaționalul englez s-a accidentat în amicalul cu Newcastle United, iar diagnosticul crunt a venit joi. Impresionat de situația colegului său, Drăgușin, care știe cel mai bine prin ce va trece Maddison, a postat un mesaj puternic de susținere pe Instagram.

Drăgușin, alături de Maddison



Fundașul român i-a promis colegului său sprijin necondiționat pe durata recuperării. "La fiecare pas, alături de tine, frate, așa cum ai fost și tu cu mine", i-a transmis Radu Drăgușin, reamintind că englezul i-a fost alături în momentele grele.



Radu Drăgușin a trecut prin același calvar. Românul este acum în ultima fază a propriei recuperări, după accidentarea suferită în luna ianuarie, în partida de Europa League contra celor de la Elfsborg. El este așteptat să revină sub comanda lui Thomas Frank la finalul lunii august.

