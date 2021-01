SOC in Premier League! Campioana Liverpool, fara VICTORIE in ultimele 3 meciuri! A pierdut in deplasarea cu Southampton

Liverpool si Southampton s-au intalnit in etapa saptesprezece din Premier League!

Campioana en-titre a pierdut in deplasarea cu Southampton si ajunge la al treilea meci consecutiv fara victorie! Scorul a fost deschis de Ings, in minutul 2, dupa o lovitura libera, iar gazdele au reusit sa inchida jocul si sa ii blocheze pe fotbalistii lui Klopp.

Mai mult decat atat, primul sut spre poarta lui Southampton al lui Liverpool a avut loc abia in minutul 75 al meciului. Infrangerea o mentine temporar pe campioana Angliei pe primul loc, cu 33 de puncte in 17 meciuri, insa ar putea fi depasita de Manchester United, care are tot 33 de puncte, insa un meci in minus.

Victoria o urca pe Southampton pe locul 6 in campionat cu 29 de puncte in 17 meciuri, la egalitate cu City, care are doua meciu in minus.

Ultima data cand Southampton a reusit sa o invinga pe Liverpool a fost in 2017, pe Anfield, intr-un meci incheiat 1-0.