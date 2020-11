"Ma intreb daca oamenii ma vor iubi in continuare!" Ce a putut sa spuna Maradona in ultimul interviu pe care l-a dat inainte sa moara

In decursul zilei de miercuri lumea fotbalului s-a cutremurat de vestea ca Diego Armando Maradona a incetat din viata.

In decursul zilei de miercuri, presa argentiniana a anuntat ca Diego Armando Maradona a decedat.

In urma cu doar 3 saptamani, fotbalistul de legenda al lui Napoli si al nationalei Argentinei implinise varsta de 60 de ani. Cu acest prilej, a oferit un interviu publicatiei argentiniene Clarin, in care a explicat ca ar fi putut juca mai mult daca nu ar fi avut problemele cu alcoolul si cu drogurile.

"Fotbalul mi-a oferit tot ce am, mai mult decat mi-am imaginat vreodata. Si daca nu as fi avut aceasta dependenta, as fi putut juca mult mai mult", a declarat Maradona sursei citate.

De asemenea, "El Pibe D'Oro" a dezvaluit ca este recunoscator tuturor oamenilor care l-au apreciat ca fotbalist si ca om, pentru dragostea pe care i-au aratat-o intotdeauna.

"Voi fi recunoscator etern oamenilor. In fiecare zi ma surprind, ceea ce am trait dupa aceasta intoarcere in fotbalul argentinian nu voi uita niciodata. A depasit ceea ce mi-am putut imagina. Pentru ca am fost mult timp afara si uneori ma intreb daca oamenii ma vor iubi in continuare, daca vor continua sa simta la fel ... Cand am intrat pe teren in Gimnasia in ziua prezentarii am simtit ca dragostea cu oamenii nu se va sfarsi niciodata", a spus Maradona pentru Clarin.