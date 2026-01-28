Fundașul din Africa de Sud ar fi ajuns pe lista lui Gaziantep, club din campionatul Turciei, unde mai evoluează Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș.

Gigi Becali: ”Orice jucător este de vânzare!”

Întrebat despre interesul turcilor, Gigi Becali a mărturisit că nu a primit nicio informație din partea oficialilor de la FCSB cu privire la un interes din Turcia pentru Siyabonga Ngezana.

Totuși, patronul roș-albaștrilor a transmis că orice jucător este de vânzare, astfel că, dacă Gaziantep se va decide să facă o ofertă concretă pentru fundașul sud-african, latifundiarul din Pipera nu ar închide ușa unei posibile plecări a lui Ngezana.

"Eu nu știu nimic, nu am primit nimic la club. Dacă ei zic... Orice jucător este de vânzare la ora asta", a spus Gigi Becali, conform Digisport.

