Se incheie o noua ERA la Liverpool?! Jurgen Klopp ar putea sa plece din Premier League! Anunt SOC: poate deveni selectionerul unei nationale de top

Jurgen Klopp (53 de ani) a fost declarat cel mai bun antrenor al anului 2020 de catre FIFA.

Antrenorul german este de cinci ani la Liverpool cu care a reusit sa castige aproape tot. Klopp i-a adus lui Liverpool primul titlu dupa 30 de ani in sezonul trecut, iar tehnicianul este multumit de munca pe care a realizat-o la Liverpool.

Ultimele zvonuri au spus ca germanul ar fi deschis sa plece de la Liverpool in cazul in care va castiga si cel de-al doilea titlu cu echipa engleza. Jurnalistul Christian Falk de la Bild, lanseaza o ipoteza bomba prin care spune ca Jurgen Klopp poate deveni noul selectioner al Germaniei in 2022.

Conform sursei, Joachim Low ar urma sa-si incheie mandatul in 2022, iar visul Federatiei de Fotbal a Germaniei este sa-l aduca pe antrenorul lui Liverpool ca selectioner. Nici Klopp nu ar zice "nu" unei noi provocari, avand in vedere ca tehnicianul este de foarte mult timp pe banca lui Liverpool.

Germanii ar dori ca antrenorul in varsta de 53 de ani sa pregateasca o echipa de top pentru Euro 2024, campionat care va fi organizat chiar de nemti.

Jurgen Klopp antreneaza din 2001, iar un aspect interesant este faptul ca la fiecare echipa la care a fost a stat doar sapte ani: Mainz (2001-2008), Dortmund (2008-2015), Liverpool 2015-prezent. Daca am respecta tiparul, Klopp ar trebui sa plece in 2022 de la Liverpool. Germanul are contract cu "cormoranii" pana in 2024.