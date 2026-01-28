Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat duelul din deplasare cu Dortmund, în ultima rundă din Champions League, rostind un mare adevăr: în fotbal, nu există perfecțiune!

Pornind de aici, se poate explica de ce Inter e pe cale să contabilizeze primul mare rateu al sezonului. Echipa milaneză are un parcurs excelent în Serie A. Aici, ocupă locul 1, la cinci puncte de cea mai apropiată rivală, când s-au scurs deja 23 de etape din cele 38.

În Champions League, în schimb, Interul lui Chivu a fost sub nivelul așteptărilor. Mai ales că vorbim despre finalista de anul trecut.

Dortmund – Inter, LIVE TEXT de la ora 22:00

Cu trei înfrângeri (cu Arsenal, Liverpool și Atletico Madrid) în șapte meciuri, formația milaneză a alunecat până pe locul 14! Asta în condițiile în care obiectivul era, inclusiv potrivit spuselor lui Chivu, o clasare între primele 8. Pentru că doar formațiile din această zonă a ierarhiei vor avansa direct în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor fi nevoite să joace două meciuri, tur-retur, în play-off-ul optimilor.

Acum, când urmează ultima etapă din Champions League, Inter are șanse pur teoretice la o clasare între primele 8. Victoria cu Dortmund e obligatorie, în acest sens, însă n-ar garanta accederea directă, în optimi. Și dacă ar învinge diseară, Inter ar acumula 15 puncte. Anul trecut, Aston Villa, care a prins locul 8 în grupa de Champions League, avea 16 puncte.

Sport.ro va oferi meciul Dortmund – Inter, în format LIVE TEXT de la ora 22:00.

