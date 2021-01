EXCLUSIV | Man si Olaru, asteptati in Anglia: "Sunt foarte buni! Ar putea face fata!" Fotbalistul care le vede pe starurile lui Becali in Premier League

Gigi Becali a primit oferte din Anglia pentru 'perlele' sale.

Dennis Man a fost ofertat de Norwich in vara, insa Gigi Becali nu a fost de acord cu propunerea englezilor, sustinandu-si ideea, ca il vinde pe minimum 15 milioane de euro.

Recent, au aparut informatii legate de interesul lui West Ham pentru Darius Olaru, pentru care patronul Becali cere 7 milioane de euro, dupa cum a anuntat www.sport.ro in exclusivitate.

George Puscas, fotbalist care evolueaza pentru Reading, in Championship si coechiper cu Dennis Man si Darius Olaru la echipa nationala atat cea mare, cat si cea de la tineret, a vorbit despre sansele celor doi de a se adapta in Anglia.

"Normal ca ii vad in Anglia, sunt jucatori foarte buni, daca se vor obisnui cu campionatul vor face treaba buna. Astept cu bratele deschise pe oricine. Ar putea face fata, pentru ca avem talent si muncim. Indiferent cine vine, daca avem norocul necesar sa ne impunem, cred ca putem face fata", a spus George Puscas pentru PRO TV si www.sport.ro.

Atacantul roman a trecut prin momente dificile. Puscas s-a operat in Germania dupa ce a fost diagnosticat cu pubalgie, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Puscas a vorbit despre interventia suferita, dar si despre recuperare, marturisind ca este nerabdator sa revina pe teren.

"Ma simt mai bine, durerea e mult mai usoara la a doua zi dupa operatie, ma misc mult mai bine. Intr-o saptamana probabil pot incepe antrenamentele usor si cine stie, 2-3 saptamani cu echipa, probabil atunci voi putea si juca.

Sunt increzator, stiu ca face parte din jobul meu, daca jucam sah nu cred ca aveam pubalgie. Astept sa ma recuperez cat mai repede si sa intru din nou pe teren", a spus Puscas.

In acest sezon, Puscas a jucat 8 meciuri in campionat pentru Reading si a marcat doua goluri. George a fost ultima oara pe teren in amicalul Romania - Belarus de pe 11 noiembrie.