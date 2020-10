"Jucam pentru Ronaldo, acum ma simt liber!" Benzema, cel mai sincer interviu dupa plecarea portughezului de pe Bernabeu

Karim Benzema (32 ani) a vorbit despre perioada in care juca alaturi de Cristiano Ronaldo la Real Madrid.

Starul portughez a parasit Santiago Bernabeu in urma cu doi ani pentru a semna cu Juventus dupa 9 ani in care a scris istorie in tricoul madrilenilor. Karim Benzema, cel care este unul dintre cei mai importanti jucatori ai lui Real odata cu plecarea lui Ronaldo a vorbit despre perioada in care a jucat alaturi de acesta.

Intr-un interviu pentru 'Universul Valdano', atacantul francez a dezvaluit ca plecarea lui Ronaldo i-a oferit mai multa libertate in teren.



"Acum ma simt liber pe teren. Imi place sa ating mingea, sa particip la joc. Cu Cristiano mi-am schimbat stilul, jucam pentru el. Exista un jucator care inscria de doua sau de trei ori mai mult decat mine, iar eu trebuia sa ma adaptez la situatia asta.

M-am gandit ca nu e o problema, trebuia doar sa imi schimb modul de joc si sa ii pasez mai mult lui. Am lasat la o parte sufletul meu de marcator", a spus Benzema.

