Vlad Dragomir a avut o evoluție solidă în partida Pafos - Slavia Praga, scor 4-1, contând pentru ultima etapă din grupa unică a Ligii Campionilor.

Nota primită de Vlad Dragomir după eurogolul din Pafos - Slavia Praga 4-1

Căpitanul ciprioților a deschis scorul print-o execuție superbă din afara careului în minutul 17 al confruntării.

În urma jocului său per total, portalul SofaScore i-a acordat internaționalului român nota 7.9, a doua cea mai bună de pe teren după cea a coechipierului său Orsic (8.6, autorul a două pase de gol).

Pafos, eliminată dramatic din Liga Campionilor

În ciuda succesului spectaculos, Pafos a fost eliminată din Liga Campionilor la finalul grupei unice.

Echipa lui Vlad Dragomir a terminat competiția cu 9 puncte pe locul 26 și un golaveraj de -3. Benfica (locul 24, -2) și Bodo/Glimt (locul 23, -1) au avut același punctaj, însă un golaveraj mai bun.

