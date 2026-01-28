FOTO ȘI VIDEO Ce execuție! Vlad Dragomir a marcat golul serii în Champions League: „Ce frumusețe!”

Pafos FC și Slavia Praga se duelează ACUM pe Alphamega Stadium, în ultima etapă a fazei ligii din Champions League.

vlad dragomirSlavia PragaPafos
Așa cum a devenit deja o obișnuință, Vlad Dragomir este titular la Pafos, iar internaționalul român a fost protagonistul fazei serii. 

Vlad Dragomir a marcat golul serii în Champions League

În minutul 17, Dragomir a ajuns la minge la aproximativ 20 de metri și a trimis un șut senzațional, o adevărată torpilă, direct în vinclul porții apărate de Jindrich Stanek. Portarul ceh a rămas fără reacție.

Execuția a fost una de mare clasă, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Fanii au luat cu asalt rețelele sociale, unde au apărut rapid mesaje precum „golul serii”, „ce frumusețe”, „torpilă” sau „ce nebunie”.

„Faceți o plecăciune pentru Vlad Dragomir. Ce execuție!”, a scris TNT Sports pe Twitter.

La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-0 pentru Pafos, iar partida este în desfășurare. Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

