"Revoluția" lui Becali mai face o victimă cu nume! OUT din primul 11, finanțatorul nu-i mai pronunță numele



Tentativa disperată a lui Gigi Becali de a prinde play-off-ul și a micșora distanța față de fruntașele Superligii nu-l include și pe Mihai Lixandru (24 de ani). Mijlocașul central l-a dezamăgit crunt pe antrenorul de facto de la FCSB în meciul pierdut cu Dinamo Zagreb (1-4), iar venirea lui Ofri Arad (27 de ani) îi duce spre zero șansele de titularizare în competiția internă.



Cândva un favorit al lui Becali, Lixandru părea că va fi primul care profită de plecarea lui Adrian Șut. Cu Chiricheș pe linie moartă, văzut mai bine decât Baba Alhassan și cu Edjouma dispărut din lot, "Lix" era programat să ocupe poziția de număr șase. Plan dat peste cap de oportunitatea transferului lui Ofri Arad, dar și de evoluția modestă a lui Lixandru în partida decisivă de la Zagreb.



Scos din echipă de CV-ul lui Arad



FCSB a părut că măsoară de mai multe ori pentru a tăia o singură dată în această iarnă când a avut de ales între mai multe nume pentru postul de mijlocaș central, rămas descoperit după vânzarea lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite. Campioana s-a oprit asupra lui Ofri Arad, mijlocaș israelian cu prezențe în naționala țării sale, care aterizează în Superligă cu un CV care l-a încântat pe Mihai Stoica, dar și cu evoluții apreciate în acest sezon al Ligii Campionilor.



Suma de transfer nu a existat, dar campioana a făcut, totuși, eforturi financiare pentru a convinge un fotbalist cotat la 1.2 milioane de euro. Și, așa cum îi este obiceiul, Becali e nerăbdător să vadă la lucru mijlocașul despre care Mihai Stoica i-a dat referințe bune. Arad nu a jucat un meci oficial de pe 5 noiembrie, vine după o perioadă cu probleme fizice, dar, chiar și așa, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB dă asigurări că mijlocașul central israelian e gata să pună umărul la îndeplinirea obiectivului.



Arad are de partea sa un CV foarte interesant, a confirmat în sezonul european fabulos al lui Kairat Almaty și e văzut drept un jucător suficient de experimentat pentru a se adapta pe repede-înainte într-o țară nouă și într-un campionat nou. Motiv pentru care Becali s-a grăbit să-l anunțe drept noul închizător al echipei, într-o linie de mijloc care-i va mai conține pe Florin Tănase și Darius Olaru. Lixandru, în schimb, a ieșit de la sufletul patronului și va fi prima variantă de rezervă.



L-a enervat pe Becali la Zagreb



Situația ar fi putut fi diferită și cursul ei logic spune că Lixandru s-ar fi putut bucura de statutul de titular până la integrarea treptată a lui Arad. Însă românul e printre cei care plătesc un preț mare pentru "joia neagră" de la Zagreb, unde o evoluție modestă l-a făcut pe Becali să-l schimbe după doar 45 de minute.



Atunci, în lipsa lui Tănase, latifundiarul din Pipera a preferat o formulă cu doi închizători - Lixandru și Baba Alhassan. La pauză, contrariat de faptul că Lixandru e absent din joc, a preferat să-l înlocuiască într-o încercare complet eșuată de a răsturna soarta meciului. Iar a doua zi și-a vărsat nervii (și) pe Lixandru, pe care l-a acuzat că are un nivel scăzut al implicării în joc:



"Lixandru a fost favoritul meu acum 1 an, acum nu mai este. Un jucător care se ascunde de fotbal se vede imediat, pentru că nu atinge mingea. Ai văzut, toate mingile la Baba. Băi, și tu ești șesar, că am jucat cu doi. Trebuie să vină și la tine să o atingi. Nu că a jucat slab, Lixandru nu a fost ieri", a fost discursul lui Becali, pentru fanatik.ro, care a semnat ca o sentință citită în direct lui Lixandru.



1.562 de minute a prins Mihai Lixandru în acest sezon la FCSB, o medie de 55 de minute / meci

