Messi a facut o dezvaluire care i-a socat pe toti: "As vrea sa fiu un anonim!" Leo a vorbit intr-unul dintre cele mai sincere interviuri ale sale

Leo Messi este unul dintre cei mai buni fotbalisti din istorie, dar a recunoscut ca si-ar dori sa fie un om normal uneori.

Starul Barcelonei a vorbit intr-unul din cele mai sincere interviuri pe care le-a dat vreodata, vorbind despre situatia pe care o are la Barcelona, dar si despre viata lui personala.

Messi a declarat ca iubeste afectiunea fanilor doar ca si-ar dori ca uneori sa poata trece neobservat prin public si sa devina un simplu om.

"Este de adevarat ca sunt o persoana privilegiata pentru tot ceea ce traiesc in prezent, dar sunt moment in care mi-as dori sa fiu un anonim care se poate bucura ca merge la magazin, la cinema sau la un restaurant.

Sunt recunoscator pentru toata dragostea de care am parte si este ceva fantastic. Atunci cand sunt cu familia mea si cu copiii mei, as prefera sa nu fiu bagat in seama", a declarat Messi pentru La Sexta.

La ultima partida din campionat contra lui Valladolid din deplasare, Barcelona a invins cu scorul de 3-0, iar Messi a reusit sa inscrie. Prin golul marcat, Leo l-a depasit pe legendarul Pele la numarul de goluri marcate pentru o singura echipa, Messi avand 644.