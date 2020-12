Reactia lui Koeman dupa interviul INCENDIAR acordat de Messi! "Daca el isi decide viitorul, nu va depinde de un antrenor!" Ce a spus olandezul

Barcelona va juca contra lui Eibar ultimul meci din 2020, marti, pe teren propriu.

Dupa ce presa internationala a scris ca Mauricio Pochettino va veni antrenor pe Parc des Princes, s-a speculat ca Messi ar putea ajunge la PSG. Koemen nu crede ca numirea argentinianului la carma echipei din Paris va cantari decisiv pentru Messi. Olandezul sustine ca isi doreste sa il aiba alaturi la Barcelona si in sezonul viitor.

"Nu stiu daca este adevarat despre Pochettino la PSG. Daca Messi isi decide viitorul, nu va depinde de un antrenor", a spus Koeman la conferinta de presa sustinuta luni, inainte de meciul cu Eibar.

Messi nu va fi disponibil pentru ultimul meci al Barcei din acest an.

Leo sufera de o problema la glezna, asa ca i-am dat doua zile libere. Doctorul a spus ca dupa doua saptamani fara antrenament va fi bine", a spus Koeman.

Starul Barcelonei a oferit un interviu incendiar pentru postul de televiziune La Sexta duminica seara, dar antrenorul catalanilor a declarat ca nu a vazut interviul.

"Nu am vazut interviul, dar trebuie sa il vad. Sunt recunoscator ca a vorbit frumos despre mine. Incerc sa pun echipa in miscare. Este un an de tranzitie si el este un jucator foarte important", a spus Ronald Koeman.

Pedri a fost una dintre revelatiile Barcelonei din acest sezon, chiar daca abia ce a implinit 18 ani luna trecuta. Olandezul a avut numai cuvinte de lauda la adresa tanarului jucator.

"In calitate de antrenor dau sfaturi ca sa il imbunatatesc pe Pedri. Provine dintr-o familie umila si stie ce trebuie sa faca pentru a fi mai bun. Are un viitor grozav, dar asta se poate intampla doar daca se antreneaza la fel ca acum", a spus fostul manager de la Everton.

De asemenea, Koeman a confirmat ca Ousmane Dembele va face parte din echipa care va juca impotriva lui Eibar marti.