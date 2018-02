"M-a umilit! Am citit si am ramas socata". Incredibil: cum a ales Bernard Tomic sa se desparta de frumoasa sa ex-iubita

Emma Blake-Hannel spune ca a aflat ca a fost parasita de tenismenul Bernard Tomic dintr-o revista.

Bernard Tomic, fost numar 17 mondial in 2016, acum aflat pe locul 169, se afla in centrul unei dispute amoroase. El este acuzat de fosta sa iubita ca a umilit-o. Emma Blake-Hannel spune ca a aflat ca a fost parasita dupa ce a citit un interviu acordat de sportiv.

"Am citit un articol si am ramas socata de situatie, pentru ca Bernard nu discutase nimic cu mine", a spus ea intr-un interviu.

Pe de alta parte, Tomic are o alta versiune: "Am fost impreuna timp de un an si jumatate, dar la finalul anului trecut am decis sa luam o pauza", a spus el.

