Iubitele "Florineilor" de la FCSB au pornit alarma de bombe sexy in Cipru! Coman si Tanase se relaxeaza dupa finalul de sezon. FOTO

Florin Tanase si Florinel Coman, atacantii FCSB-ului, au plecat impreuna in vacanta. Ei se relaxeaza alaturi de iubitele lor in Cipru, la soare.

Florin Tanase si Florinel Coman nu vor avea parte de o vacanta prea lunga. Cel de-al doilea are la dispozitie doar cateva zile pentru a se reincarca, dat fiind ca el a fost convocat de Mirel Radoi in lotul pentru EURO U21, care se va disputa in Italia si San Marino.

Tanase si Coman se relaxeaza impreuna in Cipru, unde au plecat alaturi si de iubitele lor. Ioana Timofeciuc este iubita lui Coman, iar Medeea Turcescu prietena lui Tanase.

Tanase n-a prins nationala lui Contra



Florin Tanase a marcat 10 goluri pentru FCSB in 34 de partide disputate in acest sezon al Ligii I. El nu a fost, insa, chemat de Cosmin Contra la nationala pentru dubla cu Norvegia si Malta, desi in trecut s-a mai recomandat de unul singur, spunand ca "ar merita".

De cealalta parte, Florinel Coman va merge la EURO U21. El a dat 11 goluri in sezonul recent incheiat al Ligii I, in 35 de aparitii.

