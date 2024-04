Toni Kroos a dezvăluit ce le-a transmis Carlo Ancelotti jucătorilor lui Real Madrid: ”V-am mințit”

Real Madrid a obținut o victorie importantă în fața marii rivale, care o aduce și mai aproape de titlul de campioană din La Liga. În prezent, cele două rivale sunt despărțite de 11 puncte, cu șase etape înainte de finalul sezonului.

Toni Kroos (34 de ani), unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui Carlo Ancelotti, a tras concluziile după meci și a dezvăluit ce le-a transmis antrenorul italian chiar înainte de meciul cu Mallorca din campionat.

"Într-adevăr, nu a fost un meci bun în ceea ce privește nivelul, trebuie să recunoaștem. Ambele echipe au făcut multe greșeli și au pierdut multe mingi.

De fapt, a fost un meci în care, dacă am fi jucat bine, i-am fi putut învinge cu 4-0. Nu au avut foarte multă determinare, mai ales în prima repriză," a declarat mijlocașul german, citat de MARCA.

Internaționalul german a fost fericit pentru victoria "galacticilor" și a analizat istoricul său în acest derby al Spaniei.

"Am câștigat 14, am făcut 3 egaluri și am pierdut 11. Am demonstrat asta astăzi. Uneori au fost mai buni. Acum câtiva ani erau peste noi, chiar am pierdut cu 4-0 acasă. Dar ne-am redresat, cred că în ultimii doi sau trei ani am câștigat șase sau șapte la rând.

Mai interesant, Carlo Ancelotti a spus săptămâna trecută înaintea meciului cu Mallorca: 'Dacă jucăm meciul în Mallorca și-l câștigăm, suntem gata", a dezvăluit Kroos despre discursul antrenorului italian înaintea meciului cu Mallorca.

"'V-am mințit. Dacă câștigăm săptămâna viitoare, gata!" a fost ceea ce a spus tehnicianul italian după ce au învins Mallorca.

"În primul rând, felicitări. În al doilea rând, totul se va încheia când îi vom învinge pe Real Sociedad vineri." a explicat antrenorul înainte ca jucătorii să sărbătorească victoria, citat de Toni Kroos.

????️ Toni Kroos: “Ancelotti, in the locker room, said that if we win against Mallorca, the league will be done. After Mallorca, he said ‘I lied to you guys, if we win next week, we’re done!’. After El Clásico, he said: ‘First of all, congratulations. Secondly, everything will be… pic.twitter.com/nQbuaF689J