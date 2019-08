"Are un corp din alta stratosfera!" Cine este femeia care si-a innebunit fanii cu pozele din vacanta! N-a lasat prea multe secrete

Logodnica lui Kevin Trapp este considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume.

Fost model Victoria's Secret intre 2005 si 2008, Izabel Goulart isi tine fanii cu sufletul la gura in asteptarea unor noi poze. "Are un corp din alta stratosfera" comenteaza presa din strainatate ultimele fotografii din vacanta ale modelului de 34 de ani. MAI MULTE IMAGINI IN GALERIA FOTO DIN FINALUL ARTICOLULUI

Din 2015, Izabel Goulart este intr-o relatie cu Kevin Trapp, fostul portar al celor de la Paris Saint-Germain care s-a intors definitiv in aceasta vara la Eintracht Frankfurt, echipa de la care ajunsese la PSG si la care a fost imprumutat in stagiunea precedenta.

Izabel Goulart este extrem de populara pe retelele de socializare. Are peste 4.5 milioane de fani pe Instagram!