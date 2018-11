Aparitiile serii la Romania - Lituania! Cine sunt cele doua frumuseti care au ocupat loja oficiala de pe Ilie Oana: FOTO

Edgars Jankauskas, selectionerul Lituaniei, are o iubita cu 18 ani mai tanara. El a venit insotit de frumoasa Viktorija la meciul de la Ploiesti.

Lituania a ramas fara punct in grupa din UEFA Nations League, dupa 0-3 in fata Romaniei, la Ploiesti. Selectionerului lituanian Edgars Jankauskas lucrurile nu-i merg prea bine pe plan profesional, dar e implinit pe plan sentimental. El are o iubita cu 18 ani mai tanara, pe care a adus-o la meci.

Jankauskas si Viktorija Staponaite, o studenta de 25 de ani, formeaza un cuplu inca din 2014.

Frumoasa blondina a participat la un reality show in Lituania, iar in prezent urmeaza cursurile de master ale Facultatii de Studii Internationale si Afaceri, din cadrul Universitatii din Vilnius.

La meci, Viktorija Staponaite a fost insotita de o alta tanara, iar cele doua au luat loc in loja oficiala de pe Ilie Oana.