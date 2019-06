Tragere la sorti grupe EURO 2020. UEFA organizeaza evenimentul la Bucuresti!

UEFA a anuntat ca tragerea la sorti a grupelor pentru EURO 2020 va avea loc la Bucuresti!

Bucurestiul va gazdui, pe langa cele 4 meciuri de la EURO 2020, si tragerea la sorti a grupelor pentru turneul final!!!

Christian Karembeu, ambasador UEFA al EURO 2020, a facut anuntul pe National Arena, la evenimentul in cadrul caruia trofeul a fost adus pe cel mai mare stadion al tarii!

Evenimentul tragerii la sorti a grupelor pentru EURO 2020 va avea loc pe 30 noiembrie, la Bucuresti!

"Este un mare privilegiu sa vin la Bucuresti. Am placerea de a ma reintalni cu oameni pe care i-am vazut pe terenul de fotbal. Romania merita sa faca parte din echipa care organizeaza EURO 2020. Romania a dat mari talente care evolueaza la mari cluburi europene si care aduc mandrie poporului roman. Pe acest stadion (n.red. Arena Nationala) vor avea loc patru meciuri de la EURO 2020.

Pe 30 noiembrie 2019, la Bucuresti, se va organiza evenimentul de tragere la sorti pentru EURO 2020. Va doresc mult succes", a spus Karembeu.

