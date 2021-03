EXCLUSIV | Un fost capitan al nationalei avertizeaza: "Putem sa batem Germania si sa pierdem cu Macedonia sau Armenia. Atentie mare!"

Grupa de calificare a Romaniei pentru Mondialul din Qatar este mult mai echilibrata decat lasa sa se intrevada calculele hartiei, atrage atentia un fost jucator emblematic al nationalei.

Razvan Rat are 113 meciuri si 2 goluri pentru nationala Romaniei, in perioada 2002-2016, el purtand si banderola de capitan al nationalei. Fostul international spune ca echipa lui Mirel Radoi are potentialul sa faca rezultatele foarte bune in preliminariile CM 2022, dar ca trebuie sa demonstreze pe teren ca se ridica la nivelul Germaniei si ca este superioara Islandei, Macedoniei de Nord si Armeniei.

"Am jucat contra Macedoniei in preliminariile Mondialului din 2006 si intr-un amical din 2010, dar au trecut prea multi ani ca sa facem o comparatie. Fotbalul s-a schimbat prea mult. Dupa parerea mea, fotbalul se schimba de la an la an, asa ca nu poti sa compari ce s-a intamplat atunci cu stituatia de acum. Noi avem alti antrenori, alti jucatori si alta echipa, ei o cu totul alta echipa. Singurul 'dinozaur' e Pandev. Nu stiu daca noi evoluam odata cu fotbalul, cu celelalte echipe. Daca e sa ne luam dupa performante, nu prea ai spune. Dupa 2010, am ajuns la un singur turneul final si nu avem continuitate. La pretentiile noastre inseamna extrem de putin, nu putem sa zicem ca am evoluat prea mult.

Am vazut ca unii spun ca e cea mai usoara grupa din ultimii ani... Nu stiu daca e o filosofie buna sa spunem ca aceasta grupa cu Germania, Islanda, Macedonia si Armenia e facila. La fotbalul din ultimii ani, teoria si practica nu prea se pupa. In varianta normala, dupa calculele hartiei, ne invinge Germania fara drept de apel si luam patru sau sase puncte cu Islanda, Macedonia si Armenia. Dar nu e un fapt batut in cuie ca suntem inferiori sau superiori vreunei echipe din aceasta grupa. E un cliseu sa spui ca trebuie sa luam fiecare meci in parte, sa speculam greselile si slabiciunile adversarilor si sa luam cele trei puncte in fiecare dintre ele. Dar, in ultimii ani, ne-am considerat superiori si invingatori inaintea unor meciuri cu adeversari considerati mai slabi si am pierdut punctele in mod neasteptat.

Putem sa invingem Germania si sa pierdem cu Macedonia sau Armenia. Exista statistici, exista teorii, exista valoare de piata, exista favoriti pe hartie, dar, in fotbalul de astazi, orice se poate intampla. Noi avem potential foarte bun la echipa nationala, exista premizele sa facem rezultate bune, dar ne trebuie concentrare maxima in timpul partidelor, ambitie si minte limpede pe teren si putin noroc. Nu pot spune ca a fost o surpriza ca nu ne-am calificat la Euro 2020. Ca suporter al echipei nationale, mi-am dorit foarte mult sa ne calificam, a fost o dezamagire mare, mai ales ca organizam meciuri de la turneul final, dar putem invata ceva foarte util din acest episod nefast", a declarat Rat pentru Sport.ro.